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Microsoft запустит в Японии изолированный ChatGPT для обработки секретной информации

16 августа, 2023 среда
09:59
Технологии

Microsoft Corp. в Японии запустит изолированную версию своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который будет способен обрабатывать секретную информацию государственных органов и конфиденциальные данные корпораций

Об этом информирует Kyodo .

Новая версия Chat Generative Pre-trained Transformer отличается от общедоступной тем, что будет обрабатывать всю информацию в центрах на территории Японии, не отправляя ее на серверы за пределами страны.

Сообщается, что это позволит японским министерствам, банкам, ведомствам, компаниям и корпорациям безопасно использовать эту технологию для обработки своих конфиденциальных данных. Ожидается, что такая изолированная версия чат-бота будет популярна среди японских организаций.

Япония станет третьим регионом, где Microsoft запустит свой сервис ChatGPT после США и Европы. Это отвечает усилиям премьер-министра Фумио Кишиды использовать искусственный интеллект (ШИ) как новый двигатель экономического роста Японии, что поможет стране избежать десятилетия экономической стагнации.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что шаг Microsoft важен с точки зрения использования искусственного интеллекта в Японии, правительство продолжит рассматривать, будет ли оно принимать услугу на основе потребностей каждого государственного агентства.

Что известно о ChatGPT

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Тогда им могли воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

23 июля компания OpenAI анонсировала запуск приложения ChatGPT для Android на следующей неделе.

Мир
Япония
искусственный интеллект
США
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