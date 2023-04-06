Microsoft заплатит штраф $3 млн за нарушение санкций, в том числе против РФ

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Отмечается, что корпорация согласилась выплатить 2 миллиона 980 тысяч долларов за добровольное урегулирование потенциальной административной ответственности за 1339 явных нарушений.

В управлении объяснили, что Microsoft поставляла услуги или программное обеспечение из США в юрисдикции, на которые распространяются всесторонние санкции.

Как следует из сообщения OFAC, компания с июля 2012 по апрель 2019 года продавала лицензии на программное обеспечение и предоставляла свои услуги фигурантам списков санкций на Кубе, в Иране, Сирии и России. Общая сумма проданных подсанкционным лицам лицензий составила $12 млн.

В частности, в докладе говорится, что Майкрософт Россия в 2016-17 годах заключили лицензионные соглашения с ФАУ "Главгосекспертиза России" и АО "Объединенная судостроительная корпорация", которые занимались строительством Керченского моста и разработкой и строительством боевых кораблей ВМФ России.