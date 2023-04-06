Microsoft заплатит штраф $3 млн за нарушение санкций, в том числе против РФ
Компания Microsoft заплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкционного режима США против России, а также Кубы, Ирана и Сирии
Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
Отмечается, что корпорация согласилась выплатить 2 миллиона 980 тысяч долларов за добровольное урегулирование потенциальной административной ответственности за 1339 явных нарушений.
В управлении объяснили, что Microsoft поставляла услуги или программное обеспечение из США в юрисдикции, на которые распространяются всесторонние санкции.
Как следует из сообщения OFAC, компания с июля 2012 по апрель 2019 года продавала лицензии на программное обеспечение и предоставляла свои услуги фигурантам списков санкций на Кубе, в Иране, Сирии и России. Общая сумма проданных подсанкционным лицам лицензий составила $12 млн.
В частности, в докладе говорится, что Майкрософт Россия в 2016-17 годах заключили лицензионные соглашения с ФАУ "Главгосекспертиза России" и АО "Объединенная судостроительная корпорация", которые занимались строительством Керченского моста и разработкой и строительством боевых кораблей ВМФ России.
- Напомним, еще в марте прошлого года в компании Microsoft объявили , что прекращают все продажи продуктов и услуг Microsoft в России из-за нападения российской армии на Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное