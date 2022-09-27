Об этом сообщает ТАСС.

Если вы попытаетесь загрузить и установить обновления через Windows Update, операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании. На сайте же при попытке загрузить специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, загрузка не происходит.

Следовательно, раздел с установкой обновленной версии операционной системы недоступен.

Отметим, 8 июня Microsoft объявил о "значительном сокращении операций в России". Загрузить новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов в Google по установке пиратских операционных систем Windows выросло на 80-120%.

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