Microsoft заблокировал россиянам доступ к обновлениям Windows
Американская корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления Windows 10 до Windows 11
Об этом сообщает ТАСС.
Если вы попытаетесь загрузить и установить обновления через Windows Update, операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании. На сайте же при попытке загрузить специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, загрузка не происходит.
Следовательно, раздел с установкой обновленной версии операционной системы недоступен.
- Отметим, 8 июня Microsoft объявил о "значительном сокращении операций в России". Загрузить новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов в Google по установке пиратских операционных систем Windows выросло на 80-120%.
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