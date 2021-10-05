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Microsoft выпустила Windows 11

5 октября, 2021 вторник
12:20
Наука Windows 11

Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11

Об этом передает пресс-служба компании.

Американская корпорация Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11.

Компьютеры с установленным на них Windows 10 могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии. Другие пользователи получат предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, если их компьютеры соответствуют системным требованиям.

Компания называет Windows 11 "самой защищенной" операционной системой семейства. Microsoft уверена, что не менее 15 процентов пользователей установят обновления уже сегодня.

Одни из новых новых функций Windows 11 - упрощенные меню "Пуск" в центре экрана и панель задач, улучшенное управление окнами и новый дизайн. Некоторые возможности, представленные вместе с системой - в том числе поддержка приложений Android - будут доступны позже.

Минимальные системные требования для поддержки Windows 11:

• двухъядерный совместимый процессор с частотой 1 ГГц и выше;

• 4 ГБ оперативной памяти;

• 64 ГБ встроенной памяти

• видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее;

• дисплей размером от 9 дюймов и с разрешением не менее 720p и выше;

• совместимость с модулем TPM 2.0, UEFI и Secure Boot.

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Хай-тек
Microsoft
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