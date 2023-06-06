Об этом сообщило агентство Reuters.

Компанию обвинили в нарушении Закона США о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) путем сбора личной информации от детей, зарегистрировавшихся в игровой системе Xbox, без уведомления их родителей или получения их согласия, а также путем хранения личной информации детей, говорится в заявлении FTC.

Известно, что приказ требует от Microsoft принять меры по улучшению защиты конфиденциальности детей - пользователей системы Xbox. Он распространит защиту COPPA на сторонних издателей игр, с которыми Microsoft делится детскими данными.

Представитель Microsoft заявил, что компания обязуется выполнить приказ. Он добавил, что процесс создания аккаунтов будет обновлен, а сбой в хранении данных, обнаруженный в системе компании, будет устранен.

"Предлагаемый нами приказ облегчает родителям защиту конфиденциальности их детей на Xbox и ограничивает информацию, которую Microsoft может собирать и хранить о детях, - сказал Сэмюэль Левин, директор Бюро защиты прав потребителей FTC.

"Этот шаг также должен четко показать, что аватары, биометрические данные и медицинская информация детей не подпадают под действие COPPA", - добавил Левин.

Справка

Закон требует от онлайн-сервисов и вебсайтов, ориентированных на детей до 13 лет, сообщать родителям о личной информации, которую они собирают, и получать согласие, которое можно проверить, прежде чем собирать и использовать любую личную информацию детей.

Согласно жалобе, с 2015-го по 2020 год Microsoft хранила данные, полученные от детей при создании аккаунта, даже если родители не смогли завершить этот процесс.