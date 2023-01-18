Об этом говорится на сайте AP.

Microsoft сокращает 10 тыс. работников, почти 5% своей рабочей силы, в ответ на "макроэкономические условия и смену приоритетов клиентов".

Компания заявила, что в среду, 18 января 2023 года, сообщила своим сотрудникам об увольнениях, некоторые из которых начались немедленно. В Microsoft добавили, что также внесут изменения в свое аппаратное обеспечение и объединят арендованные офисы - все эти действия направлены на экономию примерно $1,2 млрд.

Генеральный директор Microsoft Сатя Наделла в электронном письме сотрудникам сообщил, что они "ликвидируют должности в некоторых сферах работы, однако одновременно идет набор новых рабочих в ключевых отраслях".

Напомним, ранее компания Twitter в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, занимающийся глобальной модерацией контента.

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