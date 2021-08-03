Microsoft требует от своих работников обязательной вакцинации
Microsoft предупредила своих работников о том, что с сентября потребует подтверждения о вакцинации
Об этом сообщает The Verge, передает "РБК-Украина".
Microsoft заявила, что продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг распространения коронавируса на территории Америки и постепенно адаптировать правила к офисному режиму работы.
"Основываясь на наших постоянных консультациях с экспертами в области здравоохранения и данных, дата полного открытия наших рабочих мест в США будет не раньше 4 октября 2021 года", - отмечают в компании.
В частности, начиная с сентября, все стараются пройти в здание Microsoft в США будут обязаны продемонстрировать документ, удостоверяющий вакцинацию.
Также отмечается, что сотрудники, которые ухаживают за людьми с ослабленным иммунитетом, или живут с детьми, которые еще слишком малы для вакцинации - смогут работать дистанционно до января текущего года.
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