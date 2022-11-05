Microsoft стал партнером фонда Елены Зеленской
Компания Microsoft стала партнером фонда супруги Президента Украины Елены Зеленской
Об этом Елена Зеленская сообщила в facebook.
"Рады сообщить, что теперь Microsoft становится партнером фонда, созданного для восстановления страны, прежде всего в направлениях медицины, образования и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, также отмечается, что встреча Елены Зеленской с генеральным директором Брэдом Смитом на полях Web Summit – крупнейшей ІТ-конференции в Европе – была чрезвычайно теплой и результативной.
Добавляется, что Microsoft – одна из первых компаний, которая еще в начале марта приостановила продажу продуктов и услуг в РФ и получила "Отличие мира", основанное президентом Украины для ушедших с российского рынка корпораций.
"С начала полномасштабной войны суммарная помощь Украине от Microsoft превысила 400 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что компания продолжает поддерживать Украину в сфере кибербезопасности, помогать некоммерческим, гуманитарным и международным организациям, расследующим военные преступления против гражданского населения.
- Напомним: 4 марта Microsoft остановила продажу товаров и предоставление услуг в России.
- 3 ноября стало известно, что компания Microsoft предоставит Украине технологическую помощь в 100 миллионов долларов.
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