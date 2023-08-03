Microsoft: российские хакеры причастны к фишинговым атакам десятков глобальных организаций через чаты Teams
Российские хакеры используют Microsoft Teams для воровства учетных данных, маскируясь под техническую поддержку. Они попытались проникнуть в десятки глобальных организаций
Об этом информирует Reuters .
Исследователи Microsoft в своем блоге сообщили, что хакерская группа, связанная с российским правительством, нацелилась на десятки глобальных организаций с кампанией по воровству учетных данных для входа, привлекая пользователей в чаты Microsoft Teams.
Компания ведет расследование.
Хакеры маскировались под техническую поддержку, создавая домены и аккаунты, и попытались привлечь пользователей Teams к чатам, где они просили их согласиться на запросы многофакторной аутентификации (MFA), по словам исследователей. За этими атаками стоит хакерская группа, которую в отрасли называют Midnight Blizzard или APT29, базирующаяся в России и имеющая связи с ее внешнеразведывательной службой.
"Организации, на которые направлена эта деятельность, вероятно, указывают на конкретные шпионские цели Midnight Blizzard, направленные на правительство, неправительственные организации (НПО), ІТ-услуги, технологии, дискретное производство и медиасекторы", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, с конца мая хакеры, использующие социальную инженерию, пытались проникнуть в не менее 40 различных глобальных организаций.
"Эта последняя атака в сочетании с прошлой деятельностью еще больше демонстрирует постоянное выполнение Midnight Blizzard своих целей, используя как новые, так и общие методы", – пишут исследователи.
Справочно. Teams – это платформа Microsoft для бизнес-коммуникации, которой пользуются более 280 миллионов активных пользователей, по данным финансового отчета компании за январь. Целевая атака на Teams показывает, что хакеры ищут новые методы обхода этого .
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