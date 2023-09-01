Microsoft представила обновленный Xbox Series S

Видео-релиз появился на официальном ютуб-канале Xbox.

Обновленная версия Xbox Series S представлена в цвете Carbon Black и объемом памяти на 1 ТВ.

"На Xbox Series S наслаждайтесь более динамичными и яркими мирами, сенсационно плавной частотой кадров до 120 FPS, молниеносным временем загрузки и добавьте Xbox Game Pass Ultimate, чтобы играть в новые Xbox игры в первый день", - говорится в сообщении.

Стоимость обновленной версии Xbox SS – $350.