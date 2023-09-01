Microsoft представила обновленный Xbox Series S
В пятницу, 1 сентября, компания Microsoft представила Xbox Series S в обновленном цвете
Видео-релиз появился на официальном ютуб-канале Xbox.
Обновленная версия Xbox Series S представлена в цвете Carbon Black и объемом памяти на 1 ТВ.
"На Xbox Series S наслаждайтесь более динамичными и яркими мирами, сенсационно плавной частотой кадров до 120 FPS, молниеносным временем загрузки и добавьте Xbox Game Pass Ultimate, чтобы играть в новые Xbox игры в первый день", - говорится в сообщении.
Стоимость обновленной версии Xbox SS – $350.
- В июне стало известно, что Microsoft поднимет стоимость подписки Game Pass почти на всех рынках, вырастет также цена нового Xbox Series X.
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