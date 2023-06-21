Microsoft повысит стоимость подписки Game Pass и цену на Xbox Series X
В скором времени Microsoft поднимет стоимость подписки Game Pass почти на всех рынках, вырастет также цена за новый Xbox Series X
Об этом сообщает The Verge.
В августе Microsoft увеличит стоимость Xbox Series X в большинстве стран мира, изменения не коснутся США, Японии, Чили, Бразилии и Колумбии.
Xbox Series X будет продаваться за 550 евро. Стоимость Xbox Series S остается без изменений – до 300 евро.
"Мы держали наши цены на консоли в течение многих лет и скорректировали стоимость, чтобы отразить условия конкуренции на каждом рынке", - говорит Кэри Перес, руководитель коммуникаций Xbox.
Стоимость базовой подписки Game Pass вырастет с $9 до $10. Ultimate с $15 до $17.
- В апреле подразделение технической поддержки компании Microsoft сообщил, что прекращает гарантийное обслуживание приставок Xbox в России.
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