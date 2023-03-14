Microsoft подписала соглашение о 10-летнем сотрудничестве с украинским облачным сервисом Boosteroid
Microsoft объявила о начале 10-летнего сотрудничества с украинской облачной платформой для видеоигр Boosteroid, теперь игры компании станут доступны на платформе
Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Отмечается, что охват украинской платформы Boosteroid недавно превысил 4 миллиона пользователей. Она стала самым независимым поставщиком облачных игр в мире. Компании подписали соглашение, согласно которому Microsoft предоставит платформе игры для ПК, а также видеоигры от одного из самых известных мировых издателей – Activision Blizzard.
"Boosteroid разделяет видение Microsoft относительно предоставления игр как можно большему числу людей, мест и платформ. Мы давно ставили цель предоставить геймерам возможность наслаждаться любимыми играми на любом удобном устройстве. Кроме того, с нашей командой разработчиков, базирующейся в Украине, мы ценим постоянное расположение Microsoft к Украине, и мы будем работать вместе над инициативой поддержки нашего местного сообщества разработчиков игр для дальнейшего инвестирования в экономическое восстановление страны", - сказал Иван Швайченко, генеральный директор Boosteroid.
"Партнерство Microsoft из Boosteroid — это приятная новость и еще одно доказательство того, что компания продолжает поддерживать Украину. Украинская команда разработчиков создала потоковую платформу мирового уровня при сложных условиях и демонстрирует изобретательность и креативность наших граждан и местных разработчиков игр", - добавил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
Справочно. Boosteroid – крупнейший в мире независимый поставщик облачных игр. С помощью Boosteroid пользователи могут запустить игры почти на любом ПК, ноутбуке, смартфоне или смарт-телевизоре. Boosteroid обслуживает геймеров в Соединенных Штатах, Великобритании, странах Европейского Союза и Украине.
Компания работает с 2017 года и проводит исследования и разработки в Украине, в основном в Киеве и Харькове.
"Несмотря на то, что два офиса в Харькове были повреждены российскими ракетными атаками, компания продолжала внедрять инновации и развиваться в течение последних 13 месяцев войны. Только с начала 2023 года компания объявила о новых шагах по предоставлению дополнительных облачных игровых сервисов на Mac, Chromebook, Android и телевизорах LG", - сообщает Microsoft.
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