Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что охват украинской платформы Boosteroid недавно превысил 4 миллиона пользователей. Она стала самым независимым поставщиком облачных игр в мире. Компании подписали соглашение, согласно которому Microsoft предоставит платформе игры для ПК, а также видеоигры от одного из самых известных мировых издателей – Activision Blizzard.

"Boosteroid разделяет видение Microsoft относительно предоставления игр как можно большему числу людей, мест и платформ. Мы давно ставили цель предоставить геймерам возможность наслаждаться любимыми играми на любом удобном устройстве. Кроме того, с нашей командой разработчиков, базирующейся в Украине, мы ценим постоянное расположение Microsoft к Украине, и мы будем работать вместе над инициативой поддержки нашего местного сообщества разработчиков игр для дальнейшего инвестирования в экономическое восстановление страны", - сказал Иван Швайченко, генеральный директор Boosteroid.

"Партнерство Microsoft из Boosteroid — это приятная новость и еще одно доказательство того, что компания продолжает поддерживать Украину. Украинская команда разработчиков создала потоковую платформу мирового уровня при сложных условиях и демонстрирует изобретательность и креативность наших граждан и местных разработчиков игр", - добавил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справочно. Boosteroid – крупнейший в мире независимый поставщик облачных игр. С помощью Boosteroid пользователи могут запустить игры почти на любом ПК, ноутбуке, смартфоне или смарт-телевизоре. Boosteroid обслуживает геймеров в Соединенных Штатах, Великобритании, странах Европейского Союза и Украине.

Компания работает с 2017 года и проводит исследования и разработки в Украине, в основном в Киеве и Харькове.

"Несмотря на то, что два офиса в Харькове были повреждены российскими ракетными атаками, компания продолжала внедрять инновации и развиваться в течение последних 13 месяцев войны. Только с начала 2023 года компания объявила о новых шагах по предоставлению дополнительных облачных игровых сервисов на Mac, Chromebook, Android и телевизорах LG", - сообщает Microsoft.