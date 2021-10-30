Microsoft отобрала у Apple звание самой дорогой компании мира

Об этом сообщает Business Insider .

Накануне акции Apple упали на 3,7%, в результате чего ее рыночная стоимость составила $2,42 трлн. Этого хватило Microsoft, чтобы стать самой дорогой компанией в мире. В настоящее время рыночная капитализация Microsoft составляет $2,49 трлн, а Apple стоит $2,48 трлн.

Apple опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал, показывающий, что чистые продажи Apple за четвертый квартал составили $83,36 млрд, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Apple также зафиксировала чистую прибыль в размере $20,5 млрд. По сравнению с прошлогодней прибылью в размере $12,7 млрд, это значительный рост для Apple. Однако выручка Apple не оправдала ожиданий аналитиков.

Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил снижение прибыли дефицитом iPhone, iPad и MacBook. В частности, из-за нехватки микросхем появились сообщения о том, что Apple сократит производство iPhone13.

В то же время, последний финансовый отчет Microsoft показал, что общая прибыль компании за первый финансовый квартал составила $45,3 млрд, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Microsoft также зафиксировала чистую прибыль в размере $20,5 млрд, что на 48% больше, чем в прошлом году. Выручка и прибыль Microsoft за первый квартал превысили ожидания аналитиков, а ее квартальная прибыль впервые превышает $20 млрд.