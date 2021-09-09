Microsoft отложил выход сотрудников в офисы на неопределенный срок
Microsoft отказался планировать сроки возвращения работников в офисы
Об этом сообщает The Verge.
Компания собиралась с 4 октября отказаться от дистанционной формы, но неопределенность относительно коронавируса в США и рост заболеваемости заставили пересмотреть решение.
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Новую дату возвращения в офисы в Microsoft не называют.
"Мы решили не пытаться прогнозировать новую дату полного открытия наших офисов в США, и сделаем это только тогда,когда это будет безопасно", - пояснил вице-президент Джаред Спатару.
- Компания Google объявила о переносе выхода сотрудников в офисы до 10 января 2022 года из-за коронавируса.
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