Microsoft останавливает продажу товаров и предоставление услуг в России
Американская компания Microsoft прекращает продажи товаров и услуг в России. Такое решение приняли из-за вторжения российских войск в Украину
Об этом говорится в блоге компании.
"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, гневе и огорчении в связи с изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России. Сегодня мы объявляем, что приостановим все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что тесно координируют и сотрудничают с правительствами Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании, а также останавливают многие аспекты своего бизнеса в России в соответствии с санкционными решениями указанных правительств.
"Мы считаем, что мы наиболее эффективны в помощи Украине, когда делаем конкретные шаги в координации с решениями, принимаемыми этими правительствами, и мы будем принимать дополнительные меры", - добавил президент Microsoft Брэд Смит.
- Напомним, в России существенно ограничена работа популярнейших соцсетей и сервисов.
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