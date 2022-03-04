Microsoft останавливает продажу товаров и предоставление услуг в России

Об этом говорится в блоге компании.

"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, гневе и огорчении в связи с изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России. Сегодня мы объявляем, что приостановим все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что тесно координируют и сотрудничают с правительствами Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании, а также останавливают многие аспекты своего бизнеса в России в соответствии с санкционными решениями указанных правительств.

"Мы считаем, что мы наиболее эффективны в помощи Украине, когда делаем конкретные шаги в координации с решениями, принимаемыми этими правительствами, и мы будем принимать дополнительные меры", - добавил президент Microsoft Брэд Смит.

Напомним, в России существенно ограничена работа популярнейших соцсетей и сервисов.