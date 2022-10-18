Microsoft объявила об увольнении около тысячи работников
Microsoft объявила об увольнениях в нескольких подразделениях. Сейчас точное количество рабочих мест, которые сократили, компания не разглашает
Об этом сообщает Axios.
"Этот шаг является еще одним примером того, как крупные технологические компании сокращают рабочие места после того, как раньше перешли к замедлению или замораживанию найма, поскольку экономика в целом охлаждается", - говорится в сообщении.
Microsoft отказалась заявлять какое количество рабочих мест сократила. Источник Axios информирует, что это менее тысячи сотрудников на разных уровнях, командах и странах.
Сейчас большинство крупных технологических фирм уменьшают количество персонала, многие из них заморозили наем. В частности, Snap и Flipboard.
- Отметим, 8 июня Microsoft объявил о "значительном сокращении сделок в России". Загрузить новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов в Google по установке пиратских операционных систем Windows выросло на 80-120%.
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