Microsoft объявила об увольнении около тысячи работников

Об этом сообщает Axios.

"Этот шаг является еще одним примером того, как крупные технологические компании сокращают рабочие места после того, как раньше перешли к замедлению или замораживанию найма, поскольку экономика в целом охлаждается", - говорится в сообщении.

Microsoft отказалась заявлять какое количество рабочих мест сократила. Источник Axios информирует, что это менее тысячи сотрудников на разных уровнях, командах и странах.

Сейчас большинство крупных технологических фирм уменьшают количество персонала, многие из них заморозили наем. В частности, Snap и Flipboard.

Отметим, 8 июня Microsoft объявил о "значительном сокращении сделок в России". Загрузить новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов в Google по установке пиратских операционных систем Windows выросло на 80-120%.

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