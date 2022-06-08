Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"В результате изменений в экономических перспективах и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России. Мы будем продолжать выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе", – говорится в сообщении компании.

По словам представителя компании, пострадают более 400 сотрудников.

"Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими сотрудниками, чтобы обеспечить уважительное отношение к ним и нашу полную поддержку в это сложное время", - говорится в заявлении Microsoft.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Никто не хочет работать со страной-агрессором. Особенно компании, которые понимают ценность свободы и человеческой жизни и которым важна собственная репутация", - написал чиновник.

Федоров также выразил благодарность команде Microsoft за устойчивую позицию и напомнил, что компания своими инициативами уже предоставила Украине цифровую поддержку на 242 млн дол.

Microsoft Corporation — многонациональная с американскими корнями корпорация компьютерных технологий из 124 тыс. работников в 102 странах, является крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения.

В марте компания приостановила продажу новейших товаров и услуг в России, но продолжала поддерживать имеющихся клиентов и свои кабинеты.

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