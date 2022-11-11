Microsoft обвинил российских хакеров в причастности к кибератакам в Украине и Польше
Компания Microsoft заявила, что российские военные хакеры, вероятно, причастны к атакам программ-требователей на украинские и польские транспортные и логистические организации в прошлом месяце
Об этом сообщает CNN .
Эта российская кибератака впервые нанесла ущерб стране-члену НАТО.
"Взломы действительно нанесли ущерб транспортным и логистическим компаниям в Польше и Украине", - сказал представитель Microsoft.
Отмечают, что за взломами стоит группа хакеров, работающих от имени ГУР России. Именно она привела к отключению электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015-2016 годах.
"Атаки программ-требителей, связанных с ГРУ, сигнализируют о "повышенном риске для организаций, непосредственно поставляющих или транспортирующих гуманитарную или военную помощь в Украину", - отметил представитель Microsoft.
Украинское Госспецсвязи отказалось комментировать ситуацию. Российское посольство в США также не отреагировало на просьбу предоставить комментарии.
Вместе с тем генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может вызвать действие положения о коллективной обороне НАТО, которое требует от всех членов защищаться от нападения на другого члена. Впрочем, это никогда не происходило раньше, поэтому неизвестно, что именно станет причиной ответных действий.
- 1 ноября стало известно, что российские хакеры в октябре пытались сломать веб-ресурсы министерства финансов США.
- 9 ноября в Госспецсвязи сообщили, что российские хакеры начали рассылать от их имени лить с вредоносными программами.
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