Microsoft обвинил российских хакеров в причастности к кибератакам в Украине и Польше

Об этом сообщает CNN .

Эта российская кибератака впервые нанесла ущерб стране-члену НАТО.

"Взломы действительно нанесли ущерб транспортным и логистическим компаниям в Польше и Украине", - сказал представитель Microsoft.

Отмечают, что за взломами стоит группа хакеров, работающих от имени ГУР России. Именно она привела к отключению электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015-2016 годах.

"Атаки программ-требителей, связанных с ГРУ, сигнализируют о "повышенном риске для организаций, непосредственно поставляющих или транспортирующих гуманитарную или военную помощь в Украину", - отметил представитель Microsoft.

Украинское Госспецсвязи отказалось комментировать ситуацию. Российское посольство в США также не отреагировало на просьбу предоставить комментарии.

Вместе с тем генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может вызвать действие положения о коллективной обороне НАТО, которое требует от всех членов защищаться от нападения на другого члена. Впрочем, это никогда не происходило раньше, поэтому неизвестно, что именно станет причиной ответных действий.

1 ноября стало известно, что российские хакеры в октябре пытались сломать веб-ресурсы министерства финансов США.

9 ноября в Госспецсвязи сообщили, что российские хакеры начали рассылать от их имени лить с вредоносными программами.