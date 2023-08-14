Microsoft, Mercedes-Benz и BMW ужесточают санкции против России

Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По состоянию на 14 августа, немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил дилеров из России от своего программного обеспечения.

В то же время такое решение приняло руководство BMW.

Также американская корпорация Microsoft с октября этого года не будет продлевать лицензию на программное обеспечение российским компаниям. Сообщается, что 90% корпоративных клиентов в РФ все еще используют продукты Microsoft.