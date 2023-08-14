Microsoft, Mercedes-Benz и BMW ужесточают санкции против России
Автопроизводители Mercedes-Benz и BMW полностью отключили российских дилеров от ПО, а корпорация компьютерных технологий Microsoft ограничивает лицензии компаниям в РФ
Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По состоянию на 14 августа, немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил дилеров из России от своего программного обеспечения.
В то же время такое решение приняло руководство BMW.
Также американская корпорация Microsoft с октября этого года не будет продлевать лицензию на программное обеспечение российским компаниям. Сообщается, что 90% корпоративных клиентов в РФ все еще используют продукты Microsoft.
- 8 июня Microsoft объявила о "значительном сокращении операций в России". Загрузить новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов у Google по установке пиратских операционных систем Windows выросло на 80-120%. А 27 сентября американская корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления из Windows 10 до Windows 11.
- 26 октября 2022 года компания Mercedes-Benz заявила о выходе с российского рынка и продаже акций дочерних компаний местному инвестору.
- Также в ночь на 10 августа 2023 года Google начала блокировать свои корпоративные сервисы Workspace для оказавшихся под санкциями российских компаний. Это касается тех, кто пользуется Gmail, Drive, Docs. В то же время, сообщалось, что сервисами Google Workspace в основном пользуются малый и средний бизнесы. А большой – редко использует продукты американского разработчика, поскольку это противоречит принципам кибербезопасности.
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