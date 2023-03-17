Microsoft добавляет аналог ChatGPT к своему программному обеспечению
К наиболее распространенному программному обеспечению Microsoft 365 добавляют технологию, основанную на той же модели изучения языка, что и ChatGPT. Она будет называться Copilot
Об этом информирует BBC .
Copilot будет встроен в такие программы, как Word, Excel, PowerPoint и Outlook. В его функции входят:
- резюмирование ключевых моментов разговора, проведенного в приложении для совещаний Teams, и предоставление итогов для тех, кто присоединяется к встрече позже или вообще не приходит на нее
- создание презентаций в PowerPoint, включая изображения из подсказок
- создание электронных писем
- анализ длинных потоков электронных писем и документов
- создание графиков и сводок данных в Excel
По словам руководительницы Microsoft Сатьи Наделлы, эта технология "фундаментально изменит способ нашей работы". Однако сейчас фирма признает, что Copilot допускает ошибки.
"Мы все хотим сосредоточиться на 20% нашей работы, которая действительно имеет значение, но 80% нашего времени занимает напряженная работа, которая нас тяготит. Copilot облегчает нагрузку", - говорится в заявлении Microsoft.
- 28 февраля Meta заявила, что экспериментирует с чатом на основе искусственного интеллекта в WhatsApp и Messenge.
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