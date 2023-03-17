Microsoft добавляет аналог ChatGPT к своему программному обеспечению

Об этом информирует BBC .

Copilot будет встроен в такие программы, как Word, Excel, PowerPoint и Outlook. В его функции входят:

резюмирование ключевых моментов разговора, проведенного в приложении для совещаний Teams, и предоставление итогов для тех, кто присоединяется к встрече позже или вообще не приходит на нее

создание презентаций в PowerPoint, включая изображения из подсказок

создание электронных писем

анализ длинных потоков электронных писем и документов

создание графиков и сводок данных в Excel

По словам руководительницы Microsoft Сатьи Наделлы, эта технология "фундаментально изменит способ нашей работы". Однако сейчас фирма признает, что Copilot допускает ошибки.

"Мы все хотим сосредоточиться на 20% нашей работы, которая действительно имеет значение, но 80% нашего времени занимает напряженная работа, которая нас тяготит. Copilot облегчает нагрузку", - говорится в заявлении Microsoft.