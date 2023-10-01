Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний
С 30 сентября Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний – они не смогут возобновить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы
Об этом пишет руководитель офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что такие ограничения предложила санкционная группа Макфола-Ермака.
"Софт в РФ должен быть как у пещерных людей. Ответственность за войну должен чувствовать каждый из россиян", - комментирует Ермак.
Российское пропагандистское издание ТАСС отмечает, что все активные на указанную дату подписки на Microsoft Online Services будут действовать в течение их срока, но их нельзя будет продлить.
- В российском Владивостоке из-за санкций Евросоюза с 1 октября выключили паркоматы, установленные в центре города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное