Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний

Об этом пишет руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что такие ограничения предложила санкционная группа Макфола-Ермака.

"Софт в РФ должен быть как у пещерных людей. Ответственность за войну должен чувствовать каждый из россиян", - комментирует Ермак.

Российское пропагандистское издание ТАСС отмечает, что все активные на указанную дату подписки на Microsoft Online Services будут действовать в течение их срока, но их нельзя будет продлить.