Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний

Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний

1 октября, 2023 воскресенье
19:13
Война с Россией санкции против РФ

С 30 сентября Microsoft больше не продлевает лицензии на свой софт для российских компаний – они не смогут возобновить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы

Об этом пишет руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что такие ограничения предложила санкционная группа Макфола-Ермака.

"Софт в РФ должен быть как у пещерных людей. Ответственность за войну должен чувствовать каждый из россиян", - комментирует Ермак.

Российское пропагандистское издание ТАСС отмечает, что все активные на указанную дату подписки на Microsoft Online Services будут действовать в течение их срока, но их нельзя будет продлить.

  • В российском Владивостоке из-за санкций Евросоюза с 1 октября выключили паркоматы, установленные в центре города.
санкции против России
Андрей Ермак
Читайте также:
окупанти
30 сентября, 2023 суббота
Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление
Військовополонений Третьяков Олексій
30 сентября, 2023 суббота
Военнопленный экс-мер российского Чайковского: "Я ехал не убивать украинцев, а вести борьбу с представителями коалиции"
ЗСУ
30 сентября, 2023 суббота
ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 октября
20:00
Обновлено
"Рух" vs "Кривбасс". 1 октября 2023 года
"Шахтер" проиграл "Ворскле". Результаты матчей и расписание трансляций 9-го тура УПЛ
19:53
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах
19:33
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Они были самой красивой парой, какую я встречала на фронте
19:31
Эксклюзив
Проект госбюджета США на 45 дней без помощи Украине: эксперт Войтко объяснил ситуацию в американском правительстве
19:05
Интервью
Украина формирует цель этой войны для Запада, - дипломат Роман Бессмертный
19:04
Cпикер палаты представителей США Маккарти может лишиться должности, - Reuters
18:20
Обзор
Дроновые удары в Курске, атака на аэропорт в Сочи и прочий "хлопок": где у окупантов взрывалось на этой неделе
18:19
Обновлено
В испанской Мурсии произошел пожар в ночном клубе: число погибших возросло до 13
17:59
В Ялте убили супругов с Днепропетровщины, которые настаивали, что Крым это Украина, - росСМИ
17:47
Обновлено
В Варшаве оппозиционная "Гражданская платформа" Дональда Туска провела Марш миллиона сердец
17:33
Интервью
Украина должна быть готова к длительной войне, иначе даже западное оружие не поможет, - израильский эксперт Гендельман
17:14
Россияне уничтожили последний украинский мурал в Мариуполе
17:00
Новая коалиция в Словакии: социал-демократическая партия "Глас" может отказаться от союза с пророссийской "Смер"
16:57
На Киевщине заработал единый номер вызова экстренных служб 112
16:47
Обновлено
Министр обороны Британии Шаппс не против отправить ВМС в Черное море, но премьер Сунак возражает
16:45
Зеленский в Киевской крепости вручил Героям Украины "Золотые Звезды". Часть наград получили близкие павших воинов
16:44
Инфографика
Курс валют на 1 октября: в какую цену евро и доллар
16:11
Эксклюзив
Польша на грани выхода из ЕС, – журналист Чех
15:47
В российском Владивостоке из-за санкций ЕС прекратили работать паркоматы
15:16
Три балкера вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а еще 5 - направляются на загрузку
15:09
Обновлено
В РФ заявили об обстреле Шебекино и атаке украинских БПЛА по Смоленску и стоянке вертолетов в Сочи: якобы есть пострадавшие
15:07
Apple обнаружила проблему, из-за которой перегреваются новые iPhone 15
14:59
В войне РФ против Украины погиб 361 украинский спортсмен, - Гутцайт
14:54
Гольфстрим замедляется из-за изменения климата: на что это повлияет
14:49
Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников Украины
14:29
Обновлено
Аксенов заявил о вероятном сбитии ракеты над Джанкоем в Крыму
14:20
Оккупанты ударили по центру Вовчанска: погиб гражданский
14:19
Обновлено
Авиаудар по Константиновке
В результате вражеских обстрелов Донетчины ранены по меньшей мере 7 человек, среди них двое детей
13:43
В Лимане Донецкой области российские дроны утром попали в дом: есть погибшие и раненые
13:34
В Турции на фестивале TEKNOFEST представили летающий автомобиль
13:32
Делегация МВФ прибыла в Украину: начинаются встречи с представителями власти и ключевыми партнерами
13:05
На Сумщине россияне ударили по приграничному городу Дружба: ранена женщина
12:28
Оксана Маркарова
Что значит для Украины принятие в США временного бюджета: объяснение Маркаровой
12:22
Пресс-релиз
Мы должны всегда помнить, какой ценой обретается наша свобода, - Жеваго
12:19
Оккупанты усиливают защиту Крыма: перебрасывают ПВО и обустраивают новые оборонные сооружения
12:01
В Нидерландах перекрыли крупнейшее в Европе месторождение газа из-за землетрясений
11:53
Сенаторы подтвердили свою приверженность Украине, выступив с общим заявлением
11:26
Россияне ночью ударили по селу в Донецкой области: пострадала целая семья
11:09
В Анкаре утром произошел теракт возле Главного управления безопасности МВД
11:00
Обзор
Иллюзии российской пропаганды. Что действительно ожидает оккупанта в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV