Microsoft больше не будет предоставлять гарантийное обслуживание приставок Xbox в РФ
Подразделение технической поддержки компании Microsoft сообщило, что прекращает гарантийное обслуживание приставок Xbox в России
Об этом информируют РосСМИ.
"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, больше недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где их покупали", - сообщил представитель техслужбы компании.
Информацию о прекращении гарантийного обслуживания подтвердили ритейлеры и пользователи консолей.
- 27 сентября 2022 г. американская корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления с Windows 10 до Windows 11.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное