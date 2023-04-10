Microsoft больше не будет предоставлять гарантийное обслуживание приставок Xbox в РФ

Об этом информируют РосСМИ.

"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, больше недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где их покупали", - сообщил представитель техслужбы компании.

Информацию о прекращении гарантийного обслуживания подтвердили ритейлеры и пользователи консолей.