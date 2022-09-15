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Межпарламентский альянс по Китаю обнародовал план реагирования на политику Пекина

15 сентября, 2022 четверг
20:20
Мир

Коммюнике Альянса (IPAC) приняли единогласно на крупнейшей конференции, в которой приняли участие более 60 законодателей из 30 стран

Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического союза.

По словам сенатора Джеймса Патерсона, сопредседателя IPAC от Австралии, "этот документ определяет четкий путь, чтобы помочь демократиям противостоять принуждению и запугиванию со стороны Пекина. Только общими усилиями мы можем сохранить и поддерживать ценности, которые нам дороги, и которые были оплачены жертвами предыдущих поколений. Мы укрепили наш Альянс, чем когда-либо, полные решимости продолжать и углублять сотрудничество в рамках этой чрезвычайной сети и полны решимости реализовать это важное коммюнике в каждой из наших стран".

IPAC в коммюнике констатирует дальнейшее ухудшение положения дел с соблюдением основных прав и свобод человека в Китае.

"Правительство КНР продолжает отказывать своим гражданам в свободе выражения взглядов, мнения, совести и религии, одновременно практикуя массовую слежку, произвольные задержания и исчезновения противников своего правления. Мы особо подчеркиваем масштабные нарушения прав человека в Уйгурском регионе", - говорится в документе.

Также Международный альянс отмечает агрессивную внешнюю политику КНР, особенно в отношении независимого Тайваня.

IPAC категорически осудил позицию Пекина по поводу агрессивной войны России против Украины. "КНР заявила, что "нет границ" для дружбы между Москвой и Пекином, углубила торговые связи между двумя странами и работала над усилением российской пропаганды и дезинформации внутри страны и во всем мире из-за своих пространных контролируемых государством СМИ, подвергающихся цензуре", – сказано в документе.

Альянс предлагает конкретные шаги по изменению такого поведения официального Пекина. В частности, речь идет о создании механизма экспортного контроля и проверки субъектов КНР, оказывавших поддержку военному и оборонно-промышленному комплексу России; введение санкций, включая замораживание активов, в отношении организаций КНР, которые поддерживают российский военный и оборонно-промышленный комплекс или способствуют российским стратегиям дезинформации и пропаганды на международном уровне; расследование и рассмотрение вторичных санкций против организаций КНР, продолжающих работать с российскими организациями, на которые распространяются международные режимы санкций.

Среди подписавшихся коммюнике соглавы IPAC от Украины — народные депутаты Николай Княжицкий и Александр Мережко.

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