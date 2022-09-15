Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического союза.

По словам сенатора Джеймса Патерсона, сопредседателя IPAC от Австралии, "этот документ определяет четкий путь, чтобы помочь демократиям противостоять принуждению и запугиванию со стороны Пекина. Только общими усилиями мы можем сохранить и поддерживать ценности, которые нам дороги, и которые были оплачены жертвами предыдущих поколений. Мы укрепили наш Альянс, чем когда-либо, полные решимости продолжать и углублять сотрудничество в рамках этой чрезвычайной сети и полны решимости реализовать это важное коммюнике в каждой из наших стран".

IPAC в коммюнике констатирует дальнейшее ухудшение положения дел с соблюдением основных прав и свобод человека в Китае.

"Правительство КНР продолжает отказывать своим гражданам в свободе выражения взглядов, мнения, совести и религии, одновременно практикуя массовую слежку, произвольные задержания и исчезновения противников своего правления. Мы особо подчеркиваем масштабные нарушения прав человека в Уйгурском регионе", - говорится в документе.

Также Международный альянс отмечает агрессивную внешнюю политику КНР, особенно в отношении независимого Тайваня.

IPAC категорически осудил позицию Пекина по поводу агрессивной войны России против Украины. "КНР заявила, что "нет границ" для дружбы между Москвой и Пекином, углубила торговые связи между двумя странами и работала над усилением российской пропаганды и дезинформации внутри страны и во всем мире из-за своих пространных контролируемых государством СМИ, подвергающихся цензуре", – сказано в документе.

Альянс предлагает конкретные шаги по изменению такого поведения официального Пекина. В частности, речь идет о создании механизма экспортного контроля и проверки субъектов КНР, оказывавших поддержку военному и оборонно-промышленному комплексу России; введение санкций, включая замораживание активов, в отношении организаций КНР, которые поддерживают российский военный и оборонно-промышленный комплекс или способствуют российским стратегиям дезинформации и пропаганды на международном уровне; расследование и рассмотрение вторичных санкций против организаций КНР, продолжающих работать с российскими организациями, на которые распространяются международные режимы санкций.

Среди подписавшихся коммюнике соглавы IPAC от Украины — народные депутаты Николай Княжицкий и Александр Мережко.