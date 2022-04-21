Межконтинентальная российская баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить страну размером с Францию, - Згурец
Сергей Згурец, журналист, военный эксперт прокомментировал показательное испытание тяжелой баллистической ракеты нового класса, которая фактически предполагает значительно большую мощность, чем предыдущие, "Сармат" несет 16 боеголовок, каждая боеголовка имеет мощность 550 килотонн и способна уничтожить страну размером с Францию
Об этом рассказал эксперт в эфире телеканала "Еспресо".
Сергей Згурец пояснил: "На самом деле, возможность использования тактического ядерного оружия предусмотрена концепцией РФ в программных документах, имеющих содержательный смысл эскалации ради деэскалации. Фактически, когда Россия проигрывает по всем фронтам и чувствует, что она не может держать оборону, используется тактическое ядерное оружие, чтоб сломить дух противника. Это предусмотрено их документами".
Военный эксперт подчеркнул, что очень показательно вчера россияне провели испытания, первые пуски новой баллистической ракеты. Ожидалось, что эти пуски будут 19 числа, потому что фактически россияне запугивали мир перед началом войны против Украины и проводили большие маневры, а затем провели пуски всех своих баллистических и ядерных ракет.
Журналист отметил: "Я думал, что тогда будет вылетать и эта ракета. Но, наверное, что-то пошло не так и они сейчас показали, что у них эта ракета есть. Насколько она работающая, я не готов сказать. Фактически речь идет о новом образце вооружения, которое имеет гораздо большую мощность, чем предыдущие. Это тяжелая баллистическая ракета, одной боеголовки, которой достаточно, чтоб уничтожить территорию размером с Францию".
Это первая тяжелая баллистическая ракета нового класса, способная летать не только через Северный полюс, но и через Южный, игнорируя систему обороны США, которая сконцентрирована при движении ракет через Северный полюс. Ракета несет 16 боеголовок, каждая боеголовка имеет мощность 550 килотонн. Как известно, на Хиросиму была сброшена боеголовка мощностью 15 килотонн", – рассказал военный эксперт.
Сергей Згурец отметил, что использование Россией ядерной дубинки это средство устрашения не только украинцев, но и всей Европы. На попытку запугать мир, нужно отвечать Москве жестко.
- Напомним, 21 апреля Россия опробовала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". В Минобороны США не видят в этом угрозы
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