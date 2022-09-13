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Международный валютный фонд выделил $1,4 млрд дополнительной поддержки Украине

13 сентября, 2022 вторник
18:24
Общество МВФ

Президент Украины Зеленский поблагодарил директора Международного валютного фонда за дополнительные $1,4 миллиарда помощи для нашей страны

Об этом написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский .

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины", – написал глава государства.

  • 6 августа сообщалось, что Украина получит €200 млн кредита от Италии для финансирования среднего образования.
  • 3 августа в Великобритании заявили о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд фунтов.
  • Получение кредита в 5 млрд долларов от МВФ поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация Украины находится под контролем.
  • 7 сентября Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Известно, что 18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.
  • Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина.

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МВФ
Владимир Зеленский
война с Россией
Экономика
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