Об этом написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский .

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины", – написал глава государства.

6 августа сообщалось, что Украина получит €200 млн кредита от Италии для финансирования среднего образования.

3 августа в Великобритании заявили о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд фунтов.

Получение кредита в 5 млрд долларов от МВФ поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация Украины находится под контролем.

7 сентября Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Известно, что 18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.

в начале августа. Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина.