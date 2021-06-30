Международный валютный фонд сменил представителя в Украине

Об этом сообщает "Экономическая Правда" .



Согласно сообщению, Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня этого года.



"Господин Люнгман вернется в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постоянного представителя МВФ в Украине. Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ", - цитирует ЭП сообщение Фонда.



Отмечается, что Ваграм Степанян работает в МВФ с 2008 года.



Согласно информации на https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/UKR#news https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/UKR#news МВФ, до назначения постоянным представителем Фонда в Украина Степанян был главным экономистом МВФ в ОАЭ. Он также работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ работал во Всемирном банке.

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