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Международный уголовный суд завершил этап расследования по делу о войне РФ против Грузии

17 декабря, 2022 суббота
13:39
Мир

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан сообщил о завершении одного из этапов расследования войны, которую Россия начала против Грузии в 2008 году

Об этом говорится в заявлении прокурора МКС.

Хан отметил, что его офис не будет проводить новых расследований по вероятной уголовной ответственности других лиц или действий в рамках ситуации в Грузии. В дальнейшем там будут заниматься делами, уже находящимися на рассмотрении в МКС.

"Соответственно, при отсутствии существенных изменений в обстоятельствах этап расследования ситуации в Грузии завершен. Я проинформировал грузинские власти об этом решении", - проинформировал прокурор МКС.

Это произошло впервые от основания Международного уголовного суда 20 лет назад.

Впрочем, Хан подчеркнул, что работа МКС в Грузии все еще "далека от завершения". Суд направит все усилия на обеспечение успешного преследования тех людей, в отношении которых выдали ордер на арест.

"С начала расследования мой Офис изучал доказательства, связанные с вероятными преступлениями, совершенными всеми сторонами вооруженного конфликта. Он выполнял свою работу независимо, беспристрастно и объективно, в партнерстве с пострадавшими, гражданским обществом и при плодотворном сотрудничестве с соответствующими национальными органами власти" ", - подчеркнул Хан.

Так 30 июня 2022 года Палата предварительного производства и МКС по результатам расследований выдали ордера на арест трех лиц, причастных к вооруженному конфликту в Грузии. Речь идет о Михаиле Миндзаеве, Гамлете Гучмазове и Давиде Санакоеве.

Причиной для выдачи ордеров стало обвинение в незаконном заключении, пытках и жестоком обращении, захваченных заложников и незаконном перемещении гражданских лиц среди этнических грузин в контексте оккупации Россией. Эти преступления, по словам Хана, представляют более широкую схему преступности, включавшую в частности широкомасштабные ограбления и разрушения грузинских сел и домов. Также эта схема включает отказ в праве на возвращение почти всего грузинского населения Цхинвальского региона Грузии.

Справка: В 2008 году Российская Федерация вторглась в Грузию и вывела из-под контроля Тбилиси регионы Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии РФ заявила, что считает эти два региона независимыми государствами.

27 января 2016 года офис прокурора МКС начал расследование военного конфликта в Грузии относительно преступлений против человечности и военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС и предположительно совершенных в Южной Осетии и Абхазии в период с 1 июля по 10 октября 2008 года.

  • "Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ .
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению в свой состав оккупированной в Грузии Южной Осетии.
  • Впоследствии новый президент пседообразования Южная Осетия Алан Глагоев приостановил указ своего предшественника по назначению псевдорефендума о присоединении к России.

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