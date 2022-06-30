Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест трех участников российско-грузинской войны
Палата предварительного производства Международного уголовного суда издала публичные ордера на арест участников российско-грузинской войны 2008 года Михаила Минзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева
Об этом сообщает официальный сайт суда.
"Существуют достаточные основания полагать, что гражданских лиц, считавшихся этническими грузинами, арестовывали в южноосетинской части Грузии, впоследствии задерживали, жестоко вели себя с ними и держали в строгих условиях в следственном изоляторе в Цхинвали, прежде чем они использовались Россией как инструмент для переговоров и для обмена пленными", – говорится в сообщении.
Михаил Миндзаев – гражданин России, являлся старшим офицером МВД России и самопровозглашенным министром внутренних дел непризнанной Южной Осетии. Гамлет Гучмазов – гражданин России и, вероятно, Грузии. На то время был начальником следственного изолятора. Давид Санакоев – уроженец Цхинвали, которого называли "омбудсменом" в самопровозглашенной Южной Осетии. Все трое обвиняются в военных преступлениях – незаконном заключении, пытках и бесчеловечном обращении, посягательстве на личное достоинство, захвате заложников и незаконном перемещении гражданских лиц, совершенных в 2008 году.
- Напомним, 29 июня Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России по поводу военных преступлений россиян.
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