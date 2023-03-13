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Международный уголовный суд намерен открыть два дела против РФ, - NYT

13 мартa, 2023 понедельник
17:02
война с Россией

Международный уголовный суд планирует возбудить два дела по военным преступлениям России в Украине, одно из них - против Путина

Об этом информирует The New York Times.

Источники издания сообщили, что Международный уголовный суд потребует ордера на арест нескольких человек. Однако их получение не ожидается в ближайшее время.

Издание отмечает, что эти дела являются первыми с начала полномасштабного вторжения международными обвинениями, выдвинутыми после месяцев работы специальных следственных групп. В них РФ обвиняют в похищении украинских детей и подростков, которых затем отправляли в российские лагеря перевоспитания, и в умышленном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Отмечают, что для получения ордеров на арест главный прокурор Карим Хан должен представить обвинение коллегии судей досудебного производства. Они в свою очередь решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров или следователям необходимо предоставить дополнительные доказательства.

NYT пишет, что пока непонятно, кому конкретно Международный уголовный суд планирует предъявить обвинения по каждому из двух дел. Источники издания рассказали, что, возможно, обвинения предъявят президенту России Владимиру Путину. Это связано с тем, что суд не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, а также преступлениями против человечества или геноцидом.

Впрочем, вероятность этого судебного разбирательства остается низкой. По словам экспертов, суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Прокуратура по просьбе издания подтвердить запросы по поводу ордеров на арест ответила, что публично не обсуждает детали, связанные с текущими расследованиями.

NYT напоминает, что в прошлом судьи Международного уголовного суда тратили на рассмотрение обвинений несколько месяцев до того, как выдать ордера на арест. Однако полномасштабная война в Украине, по словам издания, вынуждает суд действовать быстро.

  • Напомним, ранее Кулеба объявил, что в коалицию, поддерживающую создание спецтрибунала для РФ, входят уже 29 стран.
  • 4 марта президент Европарламента заявила, что мира не будет без привлечения Путина к ответственности.
  • 25 февраля символический трибунал в Гааге признал Путина виновным в преступлениях, совершенных в Украине.
  • 7 марта стало известно, что МИД Украины работает над лишением иммунитета перед судом высшего руководства РФ.
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
воєнні злочини Росії
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