Об этом заявила на заседании Европарламента министр по европейским делам председательствующей в ЕС Швеции Джессика Росвалл, передает Укринформ .

"Борьба против безнаказанности не может полагаться только на Международный уголовный суд. Обсуждение по созданию механизма по наказанию преступления агрессии активно продвигается вперед. Международный Центр по расследованию преступления агрессии РФ в Гааге, который будет поддержан Евроюстом, является важным первым шагом к привлечению (виновных) ответственности за преступление агрессии. Мы надеемся отрыть этот центр до конца июня", - сказала Росвалл.

Представительница председательства Швеции напомнила о по меньшей мере 700 украинских детях, ставших жертвами военного преступления РФ, и отметила, что Совет ЕС решительно настроен обеспечить полную ответственность за самые страшные преступления, связанные с агрессией РФ против Украины.

"Совет ЕС отмечает, что Россия должна немедленно организовать безопасное возвращение украинцев, которые были насильственным путем перевезены или депортированы в Россию, особенно детей", - сказала Росвалл.

Европейская чиновница напомнила, что в марте Совет ЕС принял во внимание ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и российскую "уполномоченную по правам ребенка" Марию Львову-Белову, выданный в связи с причастностью к депортации украинских детей.

Представитель председательства Швеции отметила, что Совет ЕС также поддержал другие усилия по расследованию тяжких международных преступлений, совершенных в Украине во время агрессии РФ. Так, властями Украины и учреждениями стран-членов ЕС была создана совместная команда расследователей и новая база данных доказательств международных преступлений.

"Шведское председательство в ЕС будет продолжать сотрудничать с Еврокомиссией на всех уровнях и координировать деятельность по обеспечению ответственности за преступления, совершенные в Украине", - подчеркнула Росвалл.