Международный Центр по расследованию преступления РФ против Украины должен заработать до конца июня, - ЕС
В ЕС надеются на открытие международного Центра по расследованию преступления агрессии РФ против Украины до конца июня
Об этом заявила на заседании Европарламента министр по европейским делам председательствующей в ЕС Швеции Джессика Росвалл, передает Укринформ .
"Борьба против безнаказанности не может полагаться только на Международный уголовный суд. Обсуждение по созданию механизма по наказанию преступления агрессии активно продвигается вперед. Международный Центр по расследованию преступления агрессии РФ в Гааге, который будет поддержан Евроюстом, является важным первым шагом к привлечению (виновных) ответственности за преступление агрессии. Мы надеемся отрыть этот центр до конца июня", - сказала Росвалл.
Представительница председательства Швеции напомнила о по меньшей мере 700 украинских детях, ставших жертвами военного преступления РФ, и отметила, что Совет ЕС решительно настроен обеспечить полную ответственность за самые страшные преступления, связанные с агрессией РФ против Украины.
"Совет ЕС отмечает, что Россия должна немедленно организовать безопасное возвращение украинцев, которые были насильственным путем перевезены или депортированы в Россию, особенно детей", - сказала Росвалл.
Европейская чиновница напомнила, что в марте Совет ЕС принял во внимание ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и российскую "уполномоченную по правам ребенка" Марию Львову-Белову, выданный в связи с причастностью к депортации украинских детей.
Представитель председательства Швеции отметила, что Совет ЕС также поддержал другие усилия по расследованию тяжких международных преступлений, совершенных в Украине во время агрессии РФ. Так, властями Украины и учреждениями стран-членов ЕС была создана совместная команда расследователей и новая база данных доказательств международных преступлений.
"Шведское председательство в ЕС будет продолжать сотрудничать с Еврокомиссией на всех уровнях и координировать деятельность по обеспечению ответственности за преступления, совершенные в Украине", - подчеркнула Росвалл.
- Ранее вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что все страны-подписанты Римского устава обязаны исполнять ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой.
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