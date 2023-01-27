Международный трибунал для РФ может появиться к лету, - Нуланд

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Голос Америки.

США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной – рассматриваются разные модели механизма, отмечает она.

"Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине (вторжение, - ред) - примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился", - подчеркнула Нуланд.

19 января Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко.

А 26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой говорится, что военно-политическое руководство России и Беларуси, причастное к войне против Украины, должно быть привлечено к ответственности в специальном международном трибунале.

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