Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Об этом сообщает официальный сайт Международного уголовного суда.

"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек в контексте ситуации в Украине: Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в сообщении.

Решение МУС связано с преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в том числе детей.

Мария Львова-Белова в России является уполномоченной по делам детей.

Ситуацию уже прокомментировал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"За пределами РФ Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", – говорится в заявлении Костина.

Зафиксирована депортация более 16 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше.

Россияне уже отреагировали на решение Суда.