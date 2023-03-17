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Обновлено

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

17 мартa, 2023 пятница
17:44
Мир

В пятницу, 17 марта, Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина

Об этом сообщает официальный сайт Международного уголовного суда.

"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек в контексте ситуации в Украине: Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в сообщении.

Решение МУС связано с преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в том числе детей.

Мария Львова-Белова в России является уполномоченной по делам детей.

Ситуацию уже прокомментировал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"За пределами РФ Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", – говорится в заявлении Костина.

Зафиксирована депортация более 16 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше.

Россияне уже отреагировали на решение Суда.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в частности, с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, выходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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