Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Международный уголовный суд в Гааге очень предметно исследует военные преступления россиян в Украине. Те люди, которые возглавляют украинское направление, поразили. Я много видел профессиональных людей, но люди, возглавляющие расследование преступлений россиян, выглядят суперпрофессионально. Они максимально проинформированы и обладают необходимой информацией", - рассказал Осадчук.

"Представители Международного уголовного суда в Гааге достаточно положительно отзывались об их сотрудничестве с Офисом генерального прокурора Украины и Министерством юстиции Украины. Они подтвердили, что получают всю необходимую информацию для расследования преступлений россиян в Украине. Поэтому я убежден, что российские преступники будут наказаны", - добавил он.

2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .