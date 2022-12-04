Международный суд в Гааге достаточно серьезно исследует военные преступления россиян в Украине, - нардеп Осадчук
Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Международный уголовный суд в Гааге очень предметно исследует военные преступления россиян в Украине. Те люди, которые возглавляют украинское направление, поразили. Я много видел профессиональных людей, но люди, возглавляющие расследование преступлений россиян, выглядят суперпрофессионально. Они максимально проинформированы и обладают необходимой информацией", - рассказал Осадчук.
"Представители Международного уголовного суда в Гааге достаточно положительно отзывались об их сотрудничестве с Офисом генерального прокурора Украины и Министерством юстиции Украины. Они подтвердили, что получают всю необходимую информацию для расследования преступлений россиян в Украине. Поэтому я убежден, что российские преступники будут наказаны", - добавил он.
- 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .
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