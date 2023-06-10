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Международный суд ООН в Гааге приобщил к иску Украины против РФ еще 32 страны

10 июня, 2023 суббота
03:16
Война с Россией

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении Конвенции о преступлении геноцида. Присоединиться к иску позволили еще 32 странам

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на прессслужбу суда.

Большинство членов Международного суда ООН в Гааге согласились приобщить 32 государства к иску, поданному Украиной против России о нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Решение было принято голосами 14 судей против одного.

На этапе предварительных возражений к иску присоединились 26 стран Европейского Союза, кроме Венгрии, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Лихтенштейн и Великобритания. В то же время, суд ООН единогласно отказал США в приобщении к иску.

Теперь суд должен решить, есть ли у него полномочия открывать основное судебное заседание, а союзники Украины хотят подтвердить это своими заявлениями.

Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 26 февраля 2022 года. РФ не участвовала в заседании 7 марта 2022 года. 16 марта Международный суд ООН в постановлении о временных мерах обязал Россию немедленно прекратить военные действия против Украины.

Между тем, на рассмотрении в суде ООН находится еще один иск Украины против России, связанный с вероятным нарушением Россией двух международных конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации любых форм расовой дискриминации. Слушания начались 6 июня и должны завершиться 14 июня.

Ожидается, что для принятия решения суда ООН понадобится не менее нескольких месяцев. Вердикт Международного суда ООН обязателен для выполнения обеих сторон. Как заметил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, это первый процесс Украины против России, который в международной судебной инстанции дошел до стадии рассмотрения по существу.

Украина подала заявление в суд ООН в 2017 году в связи с действиями пророссийских сепаратистов 2014 года на Донбассе и российских "властей" в незаконно аннексированном РФ Крыму. В апреле 2017 года в рамках этого иска Международный суд ООН вынес постановление по ходатайству Украины об установлении временных мер. Он установил, в частности, что в Крыму Россия должна воздерживаться от наложения ограничений на работу институтов крымскотатарского общества, включая Меджлис, и обеспечить доступ к обучению на украинском языке.

  • Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
  • 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.

Криминал
ООН
помощь Украине
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