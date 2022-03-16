Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину
В Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину
Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Если Россия не прекратит военные действия в Украине, то ее будет ждать еще большая изоляция.
"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", - написал Зеленский.
- Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
- Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.
- 16 марта прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное