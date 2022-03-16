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Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину

16 мартa, 2022 среда
17:54
война с Россией

В Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Если Россия не прекратит военные действия в Украине, то ее будет ждать еще большая изоляция.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", - написал Зеленский.

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Мир
Владимир Зеленский
русская агрессия
война
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