Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Если Россия не прекратит военные действия в Украине, то ее будет ждать еще большая изоляция.



"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", - написал Зеленский.

Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

16 марта прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля.

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