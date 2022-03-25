Международный союз электросвязи поможет Украине восстановить электросети
Международный союз электросвязи принял решение о помощи и поддержке Украины в восстановлении ее сферы электросвязи
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Несмотря на сопротивление страны-агрессора, Международный союз электросвязи принял решение о выполнении резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Агрессия против Украины" по поводу помощи и поддержки Украины в восстановлении ее сферы электросвязи", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечают, что соответствующее решение позволит МСЭ принимать реальные меры для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которая была уничтожена или повреждена в результате развязанной Россией войны против Украины.
Речь идет, в частности, о мониторинге потребностей Украины в сфере телекоммуникаций и подготовке предложений по эффективной технической помощи и оценке влияния войны в Украине на программы и деятельность МСЭ в регионе. Также союз сможет привлекать должную мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов, в том числе за счет внутреннего бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, для реализации предложенных мер.
- Напомним, в Киевской области 498 населенных пунктов остались без электричества, 73 – без газа.
- В Чернигове большинство людей осталось без водоснабжения и электричества.
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