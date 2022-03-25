Международный союз электросвязи поможет Украине восстановить электросети

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Несмотря на сопротивление страны-агрессора, Международный союз электросвязи принял решение о выполнении резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Агрессия против Украины" по поводу помощи и поддержки Украины в восстановлении ее сферы электросвязи", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечают, что соответствующее решение позволит МСЭ принимать реальные меры для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которая была уничтожена или повреждена в результате развязанной Россией войны против Украины.

Речь идет, в частности, о мониторинге потребностей Украины в сфере телекоммуникаций и подготовке предложений по эффективной технической помощи и оценке влияния войны в Украине на программы и деятельность МСЭ в регионе. Также союз сможет привлекать должную мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов, в том числе за счет внутреннего бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, для реализации предложенных мер.

Напомним, в Киевской области 498 населенных пунктов остались без электричества, 73 – без газа.

В Чернигове большинство людей осталось без водоснабжения и электричества.