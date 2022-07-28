Международный сервис поддерживает экономику Украины и помогает переселенцам

"Сегодня любой бизнес должен обращать внимание на то, что гуманитарная помощь - это уже неотъемлемая составляющая любого бизнеса сейчас. Мы в большинстве своем оказываем помощь как логистическая и транспортная компания. А также нами запущены уже на сегодняшний день проекты такие, как категория "Support", которой мы организовали более 90 тыс поездок за 1 гривну", - рассказывает директор по маркетингу "Bolt" в странах СНГ и Восточной Европы Сергей Костя.

По его словам, курьеры компании стали "героями доставки" в крупнейших городах Украины, а именно: в Киеве, Днепре, Одессе и Львове. Речь идет о бесплатной доставке необходимых переселенцам вещей из ресторанов и разных партнеров.

"О переселенцах мы работали и работаем сейчас со Львовским городским советом. Потому что это как центр на западе Украины. Но мы работаем повсюду, где есть запрос".

Сами же водители делятся, ощущают незаурядную важность своей работы. Ведь самое главное сейчас – это помощь тем, чья жизнь разрушила война.

"Очень испытываю удовольствие от того, что я делаю в такое тяжелое время. Люди приезжают сюда вообще налегке, без возможностей", - делится с журналистами водитель Максим.

Компания также сейчас активно сотрудничает с Ирпенским городским советом. Сервис будет помогать украинцам, которые из-за активных боевых действий потеряли свои автомобили. Им будут предоставляться специальные промокоды на бесплатные поездки.

Также вместе с нашими партнерами мы обеспечиваем и украинских волонтеров и защитников одеждой. Еще в марте была необходимость шить теплую одежду, сейчас – шьем пожилую. Впрочем, мы понимаем, что с приходом осени снова появится запрос на пошив сезонной теплой одежды», – отмечает Сергей Костя.

С начала войны сервис сотрудничает с разными благотворительными фондами Украины. Только из категории Bolt Food удалось послать более 3 млн грн на благотворительность. Также сервис собрал 5% каждого заказа в Европе и перечислил неправительственным организациям, которые поддерживают Украину и ее жителей, включая Красный Крест. А это больше 5 миллионов евро из заграничных поездок. А в планах компании – продолжать поддерживать украинцев в тяжелое время.