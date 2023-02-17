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Международный PR-Фестиваль становится Международным форумом PRNext: в этом году "вход" бесплатный

17 февраля, 2023 пятница
17:26
Новости

31 марта 2023 г. состоится XX Международный PR-Фестиваль, который с этого года получает новое имя и модернизированный формат – Международный форум PRNext. Об этом сообщил Оргкомитет на официальном сайте

"Ребрендинг является, во-первых, отражением содержательной трансформации. В последние годы наш форум завоевал уважение и доверие как ведущее индустриальное и даже кросс-индустриальное событие, гораздо более глубокое по содержанию, чем это характерно для формата "фестиваль". Во-вторых, реалии сегодняшнего дня отнюдь не фестивальные. В то же время изменение названия и формата не повлияет на стратегию и ценности ивента, который всегда отличался остротой тем и честностью обсуждения, информационной насыщенностью и спикерами. А главное — неповторимой атмосферой откровенного общения профессионального сообщества", — рассказала Елена Деревянко, председатель Оргкомитета, партнер Агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги.

Оргкомитет позиционирует PRNext как форум будущего украинской PR-индустрии, а слоган обновленного проекта сформулирован как turning point.

Из-за ситуации в стране PRNext-2023 (XX Международный PR-Фестиваль) впервые в своей истории состоится исключительно в онлайн-формате на высокотехнологичной виртуальной студийной платформе с уникальной интерактивной 3D-айдентикой.
Участие в мероприятии для всех желающих будет бесплатным, поскольку Оргкомитет принимает на себя все организационные расходы.

Организаторы ожидают в этом году около 3 тысяч участников. Предыдущий форум, дата проведения которого пришлась на разгар пандемии COVID-19, состоялся в гибридном онлайн-офлайн-формате и собрал 2000 участников.

На PRNext-2023 будут обсуждать следующие темы:

  • Социология доверия: репутабельные источники информации и коммуникаторы глазами украинцев.
  • Редакционная политика украинских СМИ и изменение правового поля во время войны.
  • Digital: хроники быстрого погружения.
  • Реакция мирового экспертного сообщества на новости из Украины.
  • Информационные потребности иностранных СМИ.
  • Боевой креатив украинского бизнеса.
  • Подставить плечо государству: практика корпоративного гражданства.
  • Как (не) вызвать кризис в PR-кампаниях с милитарной компонентой.
  • Коммуникации после релокации.
  • Настоящие корпоративные СМИ.
  • Непрерывное наступление AI: новые возможности и вызовы.
  • Тренды социальных сетей и SMM-2023: контент, инструменты, инсайты.

Оргкомитет обещает вскоре обнародовать список спикеров форума. Пока известно, что с традиционным inspiring speech выступят публичные персоны, разбирающиеся в вопросах управления репутацией. А владельцы и топ-менеджеры компаний, руководители PR-служб международных и украинских компаний с интересными практиками репутационного менеджмента поделятся своим практическим опытом. И поскольку PRNext — кросс-индустриальное мероприятие, среди его спикеров будут эксперты из смежных с PR-индустрией отраслей и медиа-бизнеса, деятельность которых интересна профессиональному сообществу.

В предыдущие годы на Международный PR-Фестиваль, имеющий двадцатилетнюю историю, своих представителей делегировали влиятельные знаковые украинские и международные компании, среди которых Киевстар, Укртелеком, СКМ, "Новая почта", "АТБ", Запорожсталь, Corum Group, Danone, Shell, Socar, Концерн "Галнефтегаз", "WOG-ритейл", Укргаздобыча, Bayer, British American Tobacco, Imperial Tobacco, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, UniCreditBank, ПУМБ, "Витмарк" (соки Jaffa и др.), Intel Ukraine, "Фокстрот", Bayadera Group, Loreal Ukraine, Maybelline New York, Nielsen, StarLight Media и многие другие.

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