Международный поезд Киев – Хелм отправился в первый рейс

Об этом информирует Укрзализныця .

Поезд в Хелм прибудет сегодня в 17:27. Рейс был спланирован для удобной пересадки пассажиров в Варшаву на интерсити IC21100, который отправляется в 18:12 и в 21:02 - в столице Польши.

Обратно поезд №119/120 едет в 10:23 на следующий день, а прибывает в Киев в 22:45.

Пересадка с польского IC12100 Варшава Всходня возможна по прибытии поезда на станцию Хелм в 08:42. Интерсити из столицы Польши отправляется в 06:05.

"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть", - добавляют в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.