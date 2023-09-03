Международный поезд Киев – Хелм отправился в первый рейс
В воскресенье, 3 сентября, в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм
Об этом информирует Укрзализныця .
Поезд в Хелм прибудет сегодня в 17:27. Рейс был спланирован для удобной пересадки пассажиров в Варшаву на интерсити IC21100, который отправляется в 18:12 и в 21:02 - в столице Польши.
Обратно поезд №119/120 едет в 10:23 на следующий день, а прибывает в Киев в 22:45.
Пересадка с польского IC12100 Варшава Всходня возможна по прибытии поезда на станцию Хелм в 08:42. Интерсити из столицы Польши отправляется в 06:05.
"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть", - добавляют в пресс-службе.
Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.
- Тем временем с 8 сентября польская железная дорога будет проводить ремонтные работы на дорогах до Перемышля. Пассажиров просят учитывать временные изменения в расписании
- 19 августа Укрзализныця открыла продажу билетов на новый международный маршрут между Украиной и Польшей № 119/120 Киев – Хелм.
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