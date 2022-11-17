Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Белоруссии

Об этом сообщает Twitter Международного паралимпийского комитета.

За исключение России проголосовали 64 делегата, против – 39. Еще 16 делегатов воздержались. По мнению комитета, РФ не способна выполнить обязательство в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

Россия может обжаловать решение, но отменить прекращение членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше конца 2023 года.

Также приостановлено членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

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