Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Белоруссии
Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее прекратил членство Паралимпийского комитета России и Белоруссии в организации
Об этом сообщает Twitter Международного паралимпийского комитета.
За исключение России проголосовали 64 делегата, против – 39. Еще 16 делегатов воздержались. По мнению комитета, РФ не способна выполнить обязательство в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.
Россия может обжаловать решение, но отменить прекращение членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше конца 2023 года.
Также приостановлено членство Паралимпийского комитета Белоруссии.
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