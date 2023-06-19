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Международный онлайн-журнал для украинских женщин "Сестры" возглавит ведущая Еспресо Мария Гурская

19 июня, 2023 понедельник
20:45
Новости

На медиарынок выходит международный онлайн-журнал для украинских женщин "Сестры", в основе команды которого корреспондентки-временные мигрантки

Главная редактор нового издания - Мария Гурская, опытная украинская журналистка - ведущая и программный директор телеканала "Еспресо" - медиа, возникшего во время Майдана - Революции Достоинства в Украине, и с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину ведет марафон информационного сопротивления.

За инициативой стоит группа бывших редакторов Gazeta Wyborcza и Wysokie Obcasy – Ежи Войцик, Йоанна Мосей-Сетек и Александра Клых, а также основанный ими Media Liberation Fund. Создание журнала поддерживает Фонд Кульчика – организация, основанная в Польше, которая много лет реализует проекты по отстаиванию прав женщин по всему миру, ее президентом является Доминика Кульчик.

Основа польской команды – это фигуры, которые создавали современный образ "Газеты выборчей" – издания легендарной "Солидарности", которое до сих пор является символом борьбы за демократию не только в Польше, но и во всем мире. Редакцию журнала редакционно поддерживает Александра Клых, многолетняя главный редактор известного в Польше издания для женщин "Wysokie obcasy" и бывшая заместитель главного редактора "Выборчей".

"Этот проект является продолжением наших предыдущих мероприятий с начала войны, направленных на украинских женщин, а именно: кампании "Шануймо дівчат" и польско-украинского сестринства (в него входят, в частности, Ольга Токарчук, Оксана Забужко, Агнешка Голланд, Янина Охойская, Генрика Бохнярж, Эва Эварт и другие, - ред). Настало время для следующего шага. Мы поддержали проект журнала "Сестры", потому что наши подруги, наши сестры, эмигрантки заслуживают доступа к свободным, независимым СМИ", – говорит Доминика Кульчик, президент Фонда Кульчика.

"Издание "Сестры" создается для таких женщин, как мы – украинок, которые в результате войны оказались в разных концах мира, и тех, кто остался в стране. У нас будет общее пространство для борьбы, решения проблем, обмена опытом и впечатлениями, а также для того, чтобы открывать европейскую Украину всему миру", – рассказывает главная редактор портала Мария Гурская.

Благодаря международной сети корреспонденток-временных мигранток издание будет говорить голосом украинок не только в Польше, но и во всех уголках мира. Журнал будет рассказывать о том, что они пережили и переживают, каковы их потребности и планы, какими они видят себя и Украину завтра – когда война закончится и начнется мощное восстановление страны при поддержке большой европейской семьи. О том, какие проблемы объединят Запад с борющейся Украиной и о том, как украинки видят себя и Украину завтра.

Язык журнала – "Шлях додому". Я знаю, что словами мы не остановим российские ракеты, но передадим друг другу важный месседж – где бы мы ни были – в Киеве или Варшаве, Копенгагене, Лиссабоне, Хельсинки – мы дома, потому что героической защитой свободы Украина наконец завоевала право на европейское будущее и возвращение к своему настоящему дому в Украине", – добавляет главный редактор портала Мария Гурская.

Сейчас в Польше находится около 1,5 миллиона женщин из Украины, а в других странах ЕС – еще сотни тысяч приехавших после начала войны. Всего за это время из Украины эмигрировали 5 миллионов человек. Цель онлайн-журнала "Сестры" – объединить сообщество читательниц не только в Польше и Украине, но и в странах ЕС, Канаде и США.

"В польских, украинских и западных СМИ не хватает женского взгляда на эту ужасную войну. Миллионы женщин не имеют собственного медиа, собственного представительства. Медиа в Украине сосредоточены на происходящем в стране, медиа в странах, где они остались, – на проблемах своих стран. Существует реальная потребность в медиа, направленном на миллионы женщин, которых война выгнала из Украины, и на тех, кто остался в стране и борется, - это будет ресурс-мост для всех украинок, на которых сейчас смотрит весь мир, и одновременно часто не замечает их реальных нужд", – говорит Ежи Войцик, основатель Media Liberation Fund.

"На сегодняшний день женщины из Украины уже перестали быть просто гостями в Польше. Они стали частью наших обществ, влияя на их силу и будущее. Как и каждый гражданин нашей страны, они заслуживают доступа к свободным, независимым СМИ. Расширение прав и возможностей женщин является важнейшей миссией Фонда Кульчика, поэтому мы не могли не поддержать проект журнала "Сестры", – резюмирует Доминика Кульчик.

Фонд Кульчик основан в Польше, он много лет участвует в борьбе с неравенством, которое влияет на женщин и девушек во всем мире. Ее цель – создать реальность, лишенную гендерных ограничений. Фонд реализовал более 200 проектов помощи в 66 странах мира. Основателем и президентом Фонда является Доминика Кульчик.

Media Liberation Fund – организация, основанная Ежи Войциком и Йоанной Мосей-Ситек – президентом Фонда, с целью содействия свободе СМИ и увеличению участия женщин в публичных дебатах.

Общество
Культура
эспрессо
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