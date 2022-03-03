Международный комитет отстранил Россию и Беларусь от Паралимпиады-2022 в Пекине
Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине
Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.
"За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами. Многочисленные национальные комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях. В рамках паралимпийской миссии мы обязаны гарантировать организацию успешной Паралимпиады, обеспечивать преобладание духа честной игры, запрет насилия, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основных этических принципов, учитывая вышесказанное, а также с целью сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских. комитетов России и Беларуси", – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.
Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России - от любых международных соревнований.
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