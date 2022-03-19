Международный комитет Красного Креста разворачивает более активную работу в Украине, – вице-президент Красного Креста Украины
Павел Розенко отметил, что в Украину приезжают опытные команды КК, работавшие в горячих точках мира
"Накануне уже был визит президент международного комитета Красного Креста Петера Маурера в Киев. Также в Украину приехала мощная команда международного комитета. Здесь они активно разворачивают свою деятельность. Это действительно опытные люди, имеющие опыт работы в действительно горячих точках. И мы сами надеемся, что их работа будет более интенсивной в Украине", – подчеркнул он в эфире Espreso.TV.
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Также Розенко отметил, что кроме международной ветви есть Общество Красного Креста Украины, которое продолжает работать во всех регионах страны.
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