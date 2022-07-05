Об этом сообщило "Общественное", со ссылкой на представителя МККК в Украине Александра Власенко.

Представитель организации заявил, что Международный комитет Красного Креста контактирует с военнопленными защитниками Азовстали и контролирует условия их содержания. Однако "Общественное" также отметило, что неизвестно посещает ли МККК военнопленные, потому что Власенко прямо на этот вопрос не ответил, ссылаясь на конфиденциальность.

Также сообщается, что накануне жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко заявила, что визиты представителя МККК были одним из условий вывоза военных из "Азовстали", впрочем, у родных нет информации, происходят ли они.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что Российский Красный Крест никоим образом не реагирует на ситуацию в Мариуполе.

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