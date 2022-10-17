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Обновлено

Международный комитет Красного Креста не приехал на линию разграничения, где ждала украинская делегация

17 октября, 2022 понедельник
21:07
война с Россией

Представители Красного Креста не приехали на границу с временно оккупированными территориями, где ждала украинская делегация

Об этом информирует в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Этот визит мы планировали, как и обещали с украинской стороны, осуществить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к Оленовке и посетить украинских военнопленных. Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам” на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", - написал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пытать украинских воинов, пока международные организации молчат.

"Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" – написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что ассоциация не может существовать, если не в состоянии исполнять обязанности: "Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику - она должна быть ликвидирована".

  • Напомним, 16 мая защитников Азовстали в Мариуполе "эвакуировали" в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Вирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния.
  • Владимир Зеленский заявил, что посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция, Красный Крест и ООН.
  • 19 мая сайт Международного комитета Красного Креста сообщал, что МККК регистрирует военных, покидающих Азовсталь.
  • 5 июля спикер МККК в Украине Александр Власенко заявил, что Международный комитет Красного Креста контактирует с военнопленными защитниками Азовстали и контролирует условия их содержания. Однако прямо не ответил на вопрос, посещает ли МККК военнопленных.
  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 были ранены.
  • В тот же день СБУ, ВСУ и разведка обнародовали совместное обращение с требованием ООН и Красного Креста приехать на место теракта, потому что они выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных в Оленовке.
  • Пресс-служба Международного комитета Красного Креста сообщила, что представителей МККК не допустили на место теракта в Оленовке.
  • 2 июля родственники пленных защитников Азовстали потребовали отставки Петера Мауэра с поста президента Международного комитета Красного Креста.
  • 3 августа вице-президент Красного Креста Украины Розенко заявил, что международные организации не имели рычагов влияния, чтобы обеспечить безопасность защитников Азовстали.
  • Ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходившим из "Азовстали" украинским военным, а затем оказавшимся в российском плену.
  • 13 октября Украина потребовала "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. В противном случае наша страна будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.
  • После критики от Зеленского Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем украинским военнопленным, удерживаемым Россией.

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оккупированные территории
Запорожская область
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