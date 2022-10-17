Об этом информирует в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Этот визит мы планировали, как и обещали с украинской стороны, осуществить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к Оленовке и посетить украинских военнопленных. Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам” на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", - написал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пытать украинских воинов, пока международные организации молчат.

"Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" – написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что ассоциация не может существовать, если не в состоянии исполнять обязанности: "Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику - она должна быть ликвидирована".