Международный комитет Красного Христа готов помогать в эвакуации мариупольцев
МККК призывает немедленно предоставить доступ в Мариуполь для содействия эвакуации гражданских и раненых
Об этом Международный комитет Красного Христа сообщил на своем сайте.
"Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых крайне необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", – говорится в сообщении.
Как отметили в МККК, организация готова помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся.
"На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности", - указывает МККК.
- Напомним, Украина требует от Красного Креста и ООН помочь уволить захваченных оккупантами под Мариуполем водителей и спасателей.
- 1 апреля команда Международного Красного Креста не смогла доехать до Мариуполя.
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