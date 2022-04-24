Международный комитет Красного Христа готов помогать в эвакуации мариупольцев

Об этом Международный комитет Красного Христа сообщил на своем сайте.



"Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых крайне необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", – говорится в сообщении.

Как отметили в МККК, организация готова помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся.



"На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности", - указывает МККК.

Напомним, Украина требует от Красного Креста и ООН помочь уволить захваченных оккупантами под Мариуполем водителей и спасателей.

1 апреля команда Международного Красного Креста не смогла доехать до Мариуполя.



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