Международный форум Via Carpatia: участие в программе

В прошлые годы мероприятие проходило в сердце Гуцульщины – в Верховине и Криворовне, а также во Львове. На этот раз двухдневным пространством для диалога и осмысления украинской традиции, ее трансформации в будущем и презентации в мире станет город Ивано-Франковск, в который на несколько дней съедутся десятки украинских интеллектуалов, военных писателей, волонтеров, художников, педагогов, ученых, актеров, общественных и политических деятелей

В программе - десятки мероприятий: университетские лекции, публичные дискуссии, встречи с военными писателями, вручение премии Станислава Винценза, просмотр спектакля "Нация" и кинофильмов, художественные выставки и даже детская книжная программа.

Канал Эспрессо – генеральный телепартнер события.

Начнется Via Carpatia 2023 13 октября циклом открытых лекций в национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаника. Их прочтут Иосиф Зисельс, Виталий Портников, Николай Княжицкий и Владимир Вятрович.

14-15 октября состоится пять панельных дискуссий: "На перекрестке. Судьба традиции в глобализированном мире", "Выйти из тени. Позиционирование Украины в мире", "Эмиграция и солидарность. Между консервацией древнего и продвижением современного", "Сильные опытом предков" . Роль традиции для устойчивости Вооруженных сил и волонтерства", "Обретение себя. Война как триггер национального самопознания". Среди спикеров этих дискуссий – Мирослава Гондгадзе, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Мирослава Барчук, Анжелика Рудницкая, Ростислав Держипольский, Ольга Сало, Эльмира Аблялимова, Татьяна Пилипец, Богдан Тихолоз, Геннадий Побережный, Юрий Гудыменко, Антий Борков, Маковничук, Ростислав Лужецкий, Роман Ващук, Мирослава Керик, Кристина Береговская и другие. Все дискуссии можно будет смотреть в прямом эфире телеканала "Эспрессо".

Инициатор Форума Via Carpatia, народный депутат Украины Николай Княжицкий 15 октября представит собственный документальный фильм “Церковь без Христа. Деятельность русской православной церкви должна быть запрещена. В обсуждении фильма примут участие Никита Потураев, председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Украины, Тарас Антошевский и отец Иван Рыбарук из Криворовни.

"В этом году организовываем уже шестой форум Via Carpatia, - говорит Николай Княжицкий. - Внимание будет уделено вопросам сегодняшним и, в первую очередь, культуре и военным. Со всей Украины соберутся сильные люди, которые уже сегодня защищают и меняют страну. Видимо, вместе мы в силе найти общие решения для ключевых вызовов нынешней гуманитарной и культурной ситуации.

Одним из центральных событий Via Carpatia 2023 будет Литературно-художественная встреча "Слово в войне" - книжная толока, на которую в Ивано-Франковск приедет около двух десятков военных писателей. Некоторые – прямо с фронта. Среди участников - военные авторы и волонтеры Александр Лысак, Елена Лотоцкая, Екатерина Флекман, Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов, Валерия Борщевская, Владимир Скоростецкий, Андрей Лотоцкий, Виктор Янкевич, Елена "Ласточка" Мокренчук, Рустам Дмитрук, Андрей Гуменюк, Ольга Донечченко, Весна, Илья Титко и другие.

“Эти живые встречи с военными писателями – сердцевина нынешней Via Carpatia, - отмечает директор Форума Ярина Ясиневич. - Мы говорим, что живем, работаем и встречаемся под защитой наших военных. А еще мы решили создать непосредственно для военных авторов возможность встретиться с читателями и хоть немного вырваться из водоворота войны”.

Куратором художественной составляющей Форума есть лауреат Шевченковской премии, выдающийся театральный режиссер и актер кино Ростислав Держипольский. Интеллектуальные дискуссии дополнит Ивано-Франковский Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко – показом спектакля "Нация". Также ожидается выступление певца Юрия Иосифовича. И состоятся эксклюзивные премьеры документальных фильмов: “Чубай. Говорить снова” (режиссер Михаил Крупиевский) и “Какая разница” из документального цикла "Последняя война" (авторка – Мирослава Барчук). Форум будет заслужена артистка Украины Анжелика Рудницкая.

Кроме того, Форум представит три выставки: живопись Людмилы и Николая Рыбенчуков "Украина 2022-2023", экспозицию "МААЛЕ" в рамках проекта "Zincir/Цепь - звенья памяти" и выставку Украинского института национальной памяти "Фактор свободы".

Традиционно во время Via Carpatia состоится вручение премии имени выдающегося друга Украины, польского философа и летописца Гуцульщины Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". Лауреаты премии – интеллектуалы и общественные деятели, внесшие значительный вклад в культурное или социальное развитие. В прошлые годы премии имени Винценза были удостоены Юлия Паевская (Тайра), Мирослав Маринович, Иван Малкович, Леонид Финберг и Петр Рыхло. Они, друзья и партнеры образуют "Круг Винсценза" – интеллектуальный клуб людей, объединенных высокими гуманистическими идеалами.

Полная программа Форума Via Carpatia 2023 доступна по ссылке: https://viacarpatia.org/2023/

Форум Via Carpatia 2023 проходит при финансовой поддержке Украинского культурного фонда и Международного фонда "Возрождение". Литературно-художественную встречу "Слово в войне" поддержал Украинский институт книги. При этом содержание событий Форума не является официальной позицией УКФ, УИК и МФО.