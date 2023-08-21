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Международный день памяти и поминовения жертв терроризма – 21 августа

21 августа, 2023 понедельник
08:37
Общество

Сегодня, 21 августа, мир отмечает Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Терроризм является большой проблемой современности, однако, к сожалению, часто жертв террористов забывают, игнорируя их права. А помочь пострадавшим от террористических действий пережить травму и вернуться к нормальной жизни может лишь длительная поддержка, состоящая из мер физической, психологической, финансовой и социальной реабилитации.

История и традиции

Дата чествования была утверждена в 2017 году Генеральной Ассамблеей ООН. В документе говорится о необходимости защищать права пострадавших и их семей, а также укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним. Этот документ стал результатом усилий Генеральной Ассамблеи, Комитета по правам человека и Совета по правам человека в области защиты и осуществления прав жертв терроризма.

В этот день вспоминают всех людей, пострадавших от терроризма, чья жизнь была изменена или прервана террористами. Целью подобной даты является стремление отдать должное жертвам терроризма и пострадавшим от него и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

В этот день проходят лекции и семинары по борьбе с терроризмом, поднимается вопрос поддержки пострадавших.

Например, в Украине права жертв терроризма защищены законом Украины "О борьбе с терроризмом", он предусматривает компенсацию морального и материального вреда, причиненного в результате теракта, социальную реабилитацию, медицинскую и психологическую помощь, правовую поддержку.

Террористические действия России

Так, Институт национальной памяти Украины приводит примеры террористической деятельности России:

  • террор в отношении гражданских украинцев в 2014 году - преследование, пытки и незаконное заключение активистов Евромайдана в Крыму кинорежиссера Олега Сенцова, общественного деятеля Александра Кольченко, фермера Владимира Балуха;
  • пытки и убийство на Донбассе депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и несовершеннолетнего футболиста Степана Чубенко;
  • сбивание малазийского боинга MH17 – погибли все пассажиры и члены экипажа самолета, 298 человек. Расследование международной комиссии доказало, что авиалайнер сбили с зенитно-ракетной установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде противовоздушной обороны, а к преступлению непосредственно причастны два офицера российской армии; несмотря на наличие доказательств, Россия до сих пор не признала свою вину в этом акте терроризма.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину терроризм усилился. Украинцы подвергаются пыткам, убийствам, изнасилованиям, насильственному перемещению, еще и с признаками геноцида.

Наиболее вопиющими случаями террора являются убийство в Оленовке по меньшей мере 50 украинских военнопленных, вышедших из Азовстали под гарантии безопасности и обмена от ООН и Красного креста, массовые убийства гражданских в Буче на Киевщине и ядерный шантаж всего мира с использованием ЗАЭС.

Каждый день Украина страдает от страны-агрессорки. Российские террористы наносят авиационные и ракетные удары по гражданским объектам, почти полностью разрушены Бородянка на Киевщине, Мариуполь, ряд других городов Донбасса, продолжают разрушать и Николаев, Одессу и другие исторические города. Жертвами ракетных ударов стали посетители торгового центра в Кременчуге, диагностического центра и других заведений в Виннице, жители жилых кварталов Харькова, Днепра, Киева, Львова, Чернигова... И этот список можно продолжать.

Кроме того, россияне совершают и продовольственный терроризм, атакуя украинскую портовую инфраструктуру и склады с зерном.

В настоящее время парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии и Польши признали Россию и ее режим террористическими. Кроме того, их поддержали и парламентская ассамблея НАТО , ПАСЕ , Парламентская ассамблея ОБСЕ и депутаты Европарламента . В начале мая Верховная Рада Украины признала политический режим в РФ рашизмом, а впоследствии и ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ – рашизмом.

Культура
Россия
російська армія
терроризм
Война с Россией
воєнні злочини Росії
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