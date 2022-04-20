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Международный бизнес продолжает платить зарплату 200 тыс. россиян, несмотря на заявления об остановке работы, - СМИ

20 апреля, 2022 среда
13:00
Экономика

McDonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss и ряд других западных компаний продолжают платить зарплаты своим работникам в России, хотя они приостановили свою работу в этой стране

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Financial Times.

Западные компании, такие как McDonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss обязались выплачивать российским сотрудникам зарплату на время приостановки своей работы в России.

FT оценивает эту цифру не менее чем в 188 тыс. сотрудников, но реальное количество может быть значительно выше. Это связано с тем, что крупные бизнесы, как KFC Yum Brands и Coca-Cola, не подтвердили продолжение выплаты зарплат своим сотрудникам в России.

Согласно российскому законодательству, работодатели при остановке своей деятельности должны еще два месяца выплачивать заработную плату работникам. Это может быть полная или пониженная зарплата или перенаправление сотрудника на другое место работы.

Только расходы McDonald's на покрытие зарплат и аренду в стране ежемесячно достигает $50 млн.

Впрочем, из-за сложностей перевода средств в юрисдикцию РФ международный бизнес для покрытия таких расходов тратит резервы своих российских компаний, а они не бесконечны.

"Мы увидим немало банкротств и ликвидаций в России. Теоретически, когда российский работодатель проходит процедуру ликвидации, он обязан заплатить работникам до того, как это произойдет. Но если там нет денег, они этого не могут", – прокомментировал юрист FisherBroyles Питер Финдинг .

  • Напомним, ЕС планирует ввести санкции против Сбербанка РФ, являющегося одним из каналов расчета за российские газ и нефть.
  • Материнская компания Leroy Merlin, продолжающая работать на рынке РФ, заблокировала работу украинского подразделения.


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война с Россией
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