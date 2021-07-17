Международный автобус Киев-Вроцлав перевернулся на Ровенщине. 20 пострадавших

Автобус перевернулся в кювет, передает Еспресо.TV .



На момент аварии в автобусе было 40 пассажиров. Все граждане Украины, рассказывает ривненское Радио Трек .



Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали одного человека, которого зажало между сиденьями.



В аварии травмы различной степени получили 20 человек, среди которых - дети, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.



На место происшествия немедленно выехали следующие медицинские бригады:



две бригады "скорой" Радивиловской подстанции,



бригада "скорой" из пункта постоянного базирования с. ива,



бригада "скорой" Дубенского подстанции.



Кроме того, несмотря на большое количество пострадавших в результате аварии привлекли две бригады "скорой" Бродовский подстанции на Львовщине.



То есть, знгалом На месте происшествия работали 6 бригад скорой помощи



Пассажиры получили такие повреждения:



женщина (ориентировочно 30 лет) - множественные травмы лица, туловища и конечностей,



женщина (ориентировочно 22 года) - ушиб грудной клетки,



женщина (ориентировочно 23 года) - множественные раны туловища и конечностей,



человек (ориентировочно 34 года) - ушиб правой голени, подозрение на перелом правого бедра,



женщина (ориентировочно 43 года) - множественные ушибы,



мальчик (ориентировочно 10 лет) - рваные раны подбородка,



женщина (ориентировочно 43 года) - ушибы и ссадины обеих коленных суставов,



женщина (ориентировочно 25 лет) - ушиб правого предплечья,



женщина (ориентировочно 43 года) - острая реакция на стресс.



12 пассажиров госпитализировали в РАДИВИЛОВСКИЙ больницу и еще 4 пострадавших госпитализировали в Бродовскую больницу с травмами различной степени.



Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.



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